LIVE Civitanova-Lublino, Challenge Cup 2025 in DIRETTA: serve il ribaltone nella finale di ritorno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alladi, match valido per ildelladellaCup di volley maschile 2024-. E’ finalmente giunto il momento dell’assegnazione del trofeo di quella che è la terza competizione europea in termini di importanza.Lad’andata è stata particolarmente combattuta, purtroppoè uscita sconfitta con il risultato di 3-1 e questa sera sarà quindi chiamata alla rimonta per provare a vincere il titolo: la formula del torneo è chiara, i marchigiani per sollevare il trofeo dovranno prima vincere il match (3-0 o 3-1) e poi imporsi al golden set a 15 punti, ogni altro risultati designerebbe invece ilcome vincitore. Si tratta di un match tra due formazioni di spessore internazionale che, visti i roster a disposizione, non avrebbero di certo sfigurato ne in CEV Cup, ne in Champions League.