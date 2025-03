Oasport.it - LIVE Civitanova-Lublino, Challenge Cup 2025 in DIRETTA: i marchigiani vanno a caccia del titolo, serve la rimonta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:15 La formazione di coach Medei viene da una buona annata in Superlega, come testimonia il terzo posto in regulars season e i quarti di finale raggiunti. Ilè invece quarto nel campionato polacco, uno dei più competitivi al mondo insieme a quello azzurro.20:12sarà chiamata ad un’impresa questa sera: isi sono arresi 3-1 nel match d’andata e questa sera saranno costretti a vincere 3-0 o 3-1 e a imporsi al golden set per portare a casa il.20:09 Buonasera e benvenuti alladi, match valido per il ritorno della finale dellaCup di volley maschile 2024-.Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alladi, match valido per il ritorno della finale dellaCup di volley maschile 2024-