Oasport.it - LIVE Civitanova-Lublino 2-2, Challenge Cup 2025 in DIRETTA: i polacchi vincono la coppa a suon di ace

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Sasak sfonda sulle mani del muro da posto due.3-1 Ace di Dirlic.2-1 Mani-out di Dirlic.1-1 Attacco vincente di Sasak.1-0 Si riparte con un errore al servizio dei.23:00 Squadre ampiamente rimaneggiate, il pubblico va via, le immagini non sono il massimo in questo momento.222:57 La formazione polacca, in virtù del 3-1 del match d’andata, aveva bisogno di due soli set per vincere la. Nonostante ciò si giocherà comunque il tie-break, che di fatto non avrà nessuna valenza.20-25 Non c’è il tocco,vince laCup.21-24 Nikolov trova le mani del muro, ma ichiamano un.20-24 Leon regala 4 set-point che valgono laai suoi.20-23 In rete il servizio di Mc Carthy.19-23 Brutto errore di Chinenyeze al servizio.