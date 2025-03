Oasport.it - LIVE Civitanova-Lublino 2-1, Challenge Cup 2025 in DIRETTA: 16-20, la Lube ci prova ancora una volta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-22 Difesa di Bottolo e mani-out di Nikolov.18-22 Primo tempo felpato di Chinenyeze.17-22 Mani-out di Leon.17-21 Malinowski sblocca la situazione per la sua squadra.17-20 Aceeee di Bottolo!16-20 Mani-out di Nikolov, laciuna.15-20 Cartellino giallo per entrambe le squadre.15-2o Dopo numerose proteste l’arbitro ha finalmente rivisto la sua decisione.14-21 C’è stato il tocco netto in ricaduta di Sawicki.14-21 Mani-out di Sawicki,protesta ma ha finito i.14-20 Errore in battuta di Malinowski.13-20 Sawicki spazzola sulle mani del muro di Lagumdzija.13-19 Primo tempo profondo di Chinenyeze.12-19 Poriya entra per la battuta e sbaglia.12-18 Finisce qui una serie infinita al servizio di Leon.11-18 Orduna in campo per Boninfante.