Oasport.it - LIVE Civitanova-Lublino 2-0, Challenge Cup 2025 in DIRETTA: 8-13, i polacchi allungano nel terzo parziale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-14 Aceeee di Lagumdzija! Bisogna crederci.10-14 Muroneee di Podrascanin su Nowakowski!9-14 Nikolov si sblocca da posto quattro.8-14 Errore in attacco di Lagumdzija, bruttodella Lube.8-13 Invasione a rete di Nikolov, che errore su un punto già fatto.8-12 Ace di Sawicki, istanno facendo sfracelli al servizio.8-11 Ennesimo attacco vincente di Malinowski, percentuali folli per lui.8-10 Pallonetto spinto di Nikolov.7-10 Parallela imprendibile di Malinowski.7-9 A metà rete il servizio di Grozdanov.6-9 Mani-out di Sawicki.6-8 Finalmente finisce la serie al servizio del polacco.5-8 Leon sta dando la spallata al set dai nove metri.5-7 Ancora ace di Leon,chiama time-out.5-6 Muro di Grozdanov su Lagumdzija.5-5 Ace di Leon, si torna in parità.