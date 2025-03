Oasport.it - LIVE Civitanova-Lublino 2-0, Challenge Cup 2025 in DIRETTA: 28-28, è battaglia nel terzo parziale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34-33 Si insacca l’attacco di Bottolo, quarto match-point per la Lube!33-33 Errore di Nikolov dai nove metri, sarebbe importante far giocare gli avversari.33-32 LAGUMDZIJAAAAAA! Il turco ha rallentato la rincorsa e ha trovato comunque l’attacco vincente.32-32 Nikolov continua nella mattonella di posto quattro e ora se ne va al servizio.31-32 Leon fa quello che vuole senza muro.31-31 Lungo il servizio di Sawicki, si continua.30-31 Mani-out di Leon su una palla difficilissima, i polacchi tornano a set-point.30-30 Non passa la battuta di Chinenyeze.30-29 Diagonale imprendibile di Nikolov, altro match-point!29-29 Primo tempo di Nowakoskwi.29-28 ACEEEEEEEEEEEE DI MATTIA BOTTOLOOOOO! La Lube ha la palla che vale il golden-set!28-28 Mani-out di Bottolo da posto due, che brivido.