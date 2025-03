Oasport.it - LIVE Civitanova-Lublino 2-0, Challenge Cup 2025 in DIRETTA: 25-21, i padroni di casa ci credono!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43 Si insacca l’attacco di Leon.4-2 Bottolo trova le mani del muro, importante partire nuovamente forte.3-2 Magia di Boninfante, che lascia Lagumdzija senza muro, il turco non sbaglia.2-2 Mani-out di Leon da posto quattro.2-1 Invasione a rete di Leon.1-0 Si riparte con un attacco vincente di Bottolo.21:38 La Lube sta facendo la differenza in fase break con 7 muri e 5 ace, sugli scudi Bottolo autore di 9 punti con il 75% in attacco.25-21 ANCHE IL SECONDO SET VA ALLA LUBE, IDICI! Ci pensa Bottolo a chiudere il parziale.23-21 Primo tempo di Grozdanov.23-20 Bottolo passa in mezzo al muro da posto quattro.22-20 Attacco di Leon di seconda intenzione. Importante cambiare subito palla.22-19 Bordata in parallela di Malinowski.