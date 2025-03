Oasport.it - LIVE Civitanova-Lublino 2-0, Challenge Cup 2025 in DIRETTA: 15-15, la Lube rientra nel set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-23 Nikolov vince un contrasto a rete con Komenda, time-out per i polacchi.21-23 Mani-out col brivido di Nikolov.20-23 Poriya in campo per il servizio.20-23 Diagonale nei tre metri di Lagumdzija.19-23 Ancora Malinowski, questa volta da seconda linea.19-22 Muro di Komenda su Nikolov, break pesantissimo.19-21 Ace di Malinowski, sono più i punti al servizio che quelli in attacco per i polacchi.19-20 Sawicki trova le mani del muro.19-19 Ancora un primo tempo di Chinenyeze, ottima scelta di Boninfante.18-19 Colpo a scavalcare il muro di Malinowski.18-18 Primo tempo di Chinenyeze, si torna ancora una volta in parità!17-18no Boninfante e Lagumdzija.17-18 MURONEEEEEEEE! Leon ci prova di seconda intenzione in pipe, ma Bottolo dice di no!16-18 Ancora ace di Leon, purtroppo il polacco sta facendo la differenza dai nove metri.