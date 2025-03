Oasport.it - LIVE Civitanova-Lublino 1-0, Challenge Cup 2025 in DIRETTA: 27-25, i marchigiani vincono un primo set incredibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-5 Sette vincente di Grozdanov.7-4 Pallonetto di sinistro di Bottolo.6-4 Leon si sblocca da posto quattro.6-3 Bottolo porta i suoi a +3.5-3 MURONEEEE DI PODRASCANIN SU SASAK!4-3 Boninfante forza il gioco per Nikolov, il bulgaro non sbaglia.3-3 Sasak questa volta trova la parallela vincente.3-2 Errore in attacco di Sasak.2-2 Questa volta sbaglia Sawicki.1-2 Ace di Sawicki.1-1 Sasak a segno da seconda linea.1-0 Si riparte con un ace con l’ausilio del nastro di Chinenyeze.21:06 Che reazione di cuore perche, sotto 22-24, ha infilato una serie da 5-1 decisiva. Lagumdzija è stata il migliore con 7 punti e il 62% in attacco.27-25 ACEEEEEEEEEE DI LAGUMDZIJAAAAAAAAA!!26-25 Komenda ricambia il favore!25-25 Errore in battuta di Gargiulo.