Oasport.it - LIVE Civitanova-Lublino 1-0, Challenge Cup 2025 in DIRETTA: 19-16, i padroni di casa provano ad allungare nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-17 Errore in battuta per idi.19-16 MURONE DI LAGUMDZIJA SU SAWICKI!18-16 Chinenyeze riesce a sistemare una palla difficile.17-16 Lungo il servizio di Bottolo.17-15 Primo tempo profondo di Chinenyeze.16-15 Esce di un soffio la battuta di Boninfante.16-14 Errore dai nove metri di Leon.15-14 Malinowski risponde con la stessa moneta.15-13 Ancora un colpo di fino di Bottolo.14-13 Pallonetto millimetrico di Leon.14-12 Leon passa sopra il muro.14-11 In rete il servizio di Mc Carthy.13-11 Malinowski ancora al segno da seconda linea.13-10 Non passa la battuta di Sawicki.12-10 Malinowski entra in campo e trova subito il punto.12-9 Nikolov sfonda sulle mani del muro!11-9 Gran spallata di Nikolov.10-9 Pallonetto spinto di Sawicki, i polacchi si riavvicinano.