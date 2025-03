Oasport.it - LIVE Civitanova-Lublino 0-0, Challenge Cup 2025 in DIRETTA: 19-22, inizio complesso per i padroni di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26-25 Komenda ricambia il favore!25-25 Errore in battuta di Gargiulo.25-24 ANCORAAAAAAA! MURO DI PODRASCANIN SU SASAK!24-24 MURONEEEEEE DI LAGUMDZIJA SU LEON!!23-24 Nikolov approfitta di una palla a filo rete e annulla il primo.22-24 Mani-out di Leon, ci sono due set-point per i polacchi.22-23 Cambio palla per entrambe le formazioni.21-22 Aceee di Boninfante!20-22 Lagumdzija prova a tenere i suoi a contatto.19-22 Ace di Sasak, come nel match d’andata il servizio sta facendo la differenza.19-21 Grande difesa della Lube, Sasak resta però senza muro e ne approfitta.19-20 Bottolo pianta un chiodo in parallela.18-20 Sasak a segno da posto due, break pesante.18-19 Esce di poco il servizio di Nikolov.18-18 C’è il tocco del muro, iniziano ad essere parecchi gli errori arbitrali.