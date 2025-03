Oasport.it - LIVE Cinà-Comesana, ATP Miami 2025 in DIRETTA: si parte con l’argentino al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Risposta di dritto sulla riga di Federico.2-0 Game. Con un ACE l’azzurro conferma autorevolmente il break.40-0 Non passa la risposta di rovescio di.30-0e dritto dell’italiano.15-0e rovescio lungolinea vincente del siciliano.1-0 BREAK CINA’! A metà rete il dritto in uscita daldel.30-40 Peccato. Federico risponde profondo ma manca il colpo del KO con il rovescio.15-40 Due palle break. BOOM! Dritto incrociato vincente potentissimo dell’azzurro.15-30 Non passa la risposta di dritto dell’italiano.0-30colpisce male il dritto dal centro.0-15entra nello scambio e gioca subito un ottimo dritto in avanzamento.PRIMO SET18:52 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di quattro minuti via alla sfida conal