Oasport.it - LIVE Cinà-Comesana 7-6, ATP Miami 2025 in DIRETTA: primo set autoritario del giovane azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASECONDO SET7-6 (4)SET CINA’! Con una prima vincente il siciliano porta a casa ilparziale.6-4 DUE SET POINT CINA’! Servizio e rovescio lungolinea vincente dell’.5-4. Servizio e dritto a segno per l’argentino.5-3. ACE.5-2. ACE! ACE delitaliano!4-2. Ottimo dritto incrociato stretto del siciliano.3-2. Prima esterna vincente del sudamericano.3-1. Altro regalo dell’argentino, che spedisce in corridoio un comodo dritto.2-1. Brutta risposta di rovescio del tennista di Mar del Plata.1-1 Vola via il dritto dal centro del sudamericano.1-0. Prima esterna vincente dell’argentino.6-6 Game. Servizio, dritto e volèe. Ilsi guadagna il tiebreak.AD-40 ACE! ACE!40-40 Regalo del tennista di Mar del Plata, che spedisce in corridoio il dritto lungolinea.