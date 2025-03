Oasport.it - LIVE Cinà-Comesana 7-6 7-6, ATP Miami 2025 in DIRETTA: CHE TALENTO! Vittoria a 17 anni nonostante i crampi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:50 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.20:49 Un’ora e 50 minuti di gioco servono al giovane siciliano per approdare al secondo turno. 3 ACE ed un doppio fallo per, che ha servito con il 76% di prime ricavandone il 72% dei punti. 15 ACE e 2 doppi falli per l’argentino, che ha estratto il 68% di punti dalla prima.FEDERICO CINA’ b. FRANCISCO7-6 (4) 7-6 (2)! Con uno spettacolare dritto inside in vincente l’azzurro chiude un matche la comprensibile emozione. Al secondo turno sfiderà il bulgaro Grigor Dimitrov.COME IN UN SOGNOOOOO! Esordio da ricordare per Federico!6-2 QUATTRO MATCH POINT CINA’! Blackout, decolla il suo rovescio.