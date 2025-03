Oasport.it - LIVE Cinà-Comesana 7-6 6-5, ATP Miami 2025 in DIRETTA: problema fisico sul più bello per l’azzurro, si riapre tutto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Peccato. E’ lunga la risposta di dritto di Federico.30-30 Pessimo rovescio del tennista di Mar del Plata.30-15 Prima esterna vincente dell’argentino.15-15 Decolla il dritto in uscita dal servizio del sudamericano.15-0 Out la risposta di dritto dell’italiano.20:38 Si riparte.alla battuta.20:35 Medical timeout. Trattamento ai muscoli della gamba sinistra del giovane azzurro.6-5 Game! E prima vincente! Nonostantedopo il cambio di campo l’argentino servirà nuovamente per rimanere nel match.40-30 Arriva un omaggio di, che manda out la risposta su una morbida seconda.30-30 Servizio vincente. C’è bisogno di altre due prime!15-30 Non passa il dritto del. Oraè proprio fermo sulle gambe.15-15 Prima vincente di Federico.