Oasport.it - LIVE Cinà-Comesana 7-6 5-2, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’argentino serve per restare nel match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Servizio e dritto a segno per. Parità.30-40POINT CINA’! Se ne va il dritto in uscita dal servizio del sudamericano.30-30 E’ lunga la risposta di rovescio dell’italiano.15-30 Scappa via il rovescio in back difensivo del siciliano.0-30 SI! Dritto incrociato vincente dell’azzurro!0-15 Clamoroso errore con la volèe di rovescio a campo aperto del.5-2 Game. Prima esterna vincente! Dopo il cambio di camposervirà per rimanere nel.40-30 Con attenzione Federico gioca un solido dritto in uscita dal servizio.30-30 Vola via stavolta il rovescio lungolinea del siciliano.30-15 Federico perde il controllo del dritto dal centro.30-0 Servizio vincente.15-0 BOOM! Rovescio lungolinea vincente spaziale dell’azzurro.