Oasport.it - LIVE Cinà-Comesana 7-6 4-1, ATP Miami 2025 in DIRETTA: set e break di margine per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-4 Game. Non passa la risposta di dritto di, che torna ora alla battuta.40-15 Servizio e dritto a segno per il sudamericano.30-15 Federico stringe troppo l’angolo del dritto incrociato.15-15 L’argentino estrae dal cilindro un gran dritto incrociato stretto.0-15 Fioccano gli errori di, bisogna approfittarne.4-1 Game! Se ne va la risposta di rovescio del sudamericano.40-15 Servizio e dritto ben piazzato da Federico.30-15 Risposta di dritto aggressiva di.30-0 Fenomenale il rovescio lungolinea del giovane italiano.15-0 Decolla la risposta di dritto dell’argentino.3-1CINA’! Disastroso il dritto in uscita dal servizio di. C’è il!40-AD Palla. CHE PUNTOOOO! Difesa clamorosa del, che rialza due smash e chiude con il passante di rovescio in avanzamento.