Oasport.it - LIVE Cinà-Comesana 5-6, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per restare nel set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Gran passante di rovescio lungolinea vincente dell’argentino.0-15 Fuori misura il dritto in uscita dal servizio dell’italiano.6-5 Game. Prima vincente. Dopo il cambio di camposervirà nuovamente pernel set.40-15 Combinazione palla corta-volèe in allungo pregevole dell’argentino.30-15 Scambio prolungato ad alta intensità chiuso dall’errore di dritto del sudamericano.30-0 Scappa via la risposta di rovescio del.15-0 ACE, il quinto.5-5 Game. Con un’ottima prima esterna il siciliano tiene la battuta.40-30 Si ferma sul nastro il dritto in chop difensivo dell’italiano.40-15 Splendido rovescio lungolinea vincente in uscita dal servizio giocato da Federico.30-15 Il nastro trascina fuori il dritto incrociato di