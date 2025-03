Oasport.it - LIVE Cinà-Comesana 3-2, ATP Miami 2025 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Game. Con una comoda palla corta di dritto il tennista di Mar del Plata tiene la battuta.40-15 Risposta di dritto profondache mette in difficoltà l’avversario.40-0 Secondo ACE del sudamericano.30-0 Prima vincente di.15-0 Servizio, dritto e smash a segno per l’argentino.3-1 Game. A metà rete il rovescio in back di, che torna ora alla battuta.AD-40 Scappa via la risposta di dritto del sudamericano.40-40 L’azzurro stringe troppo l’angolo del rovescio incrociato. Parità.40-30 Decolla il recupero di dritto di.30-30 Arriva la stecca di dritto da parte di.30-15 Combinazione palla corta-passante ben piazzata dall’argentino.30-0 Ancora il classico uno-due a segno per Federico.15-0 Servizio e dritto in contropiede a bersaglio per l’azzurro.