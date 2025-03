Oasport.it - LIVE Bellucci-Tseng 5-6, ATP Miami 2025 in DIRETTA: si andrà al tie-break?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-6 A quindici.40-15 In rete il dritto.30-15 Slice vincente.15-15 In rete il dritto di.15-0 Fuori la risposta di rovescio.5-5 Servizio dritto e chiusura a rete.A-40 Con il dritto Belucci.40-40 Largo il rovescio del taiwanese, gran difesa.40-A Altro errore, di dritto. Set point.40-40 Errore di rovescio.A-40 Bel rovescio. Dell’azzurro! Bene.40-40 Errore di rovescio dopo lo slice.40-30 Doppio fallo (2°).40-15 Prima vincente.30-15 Lob vincente di rovescio.15-15 Larga la risposta.0-15 Doppio fallo.4-5 Salvando una pallacon un dritto vincente.A-40 Altra non risposta didi rovescio sulla seconda.40-40 La annullacon il servizio e il dritto.30-40 Gran rovescio in contropiede a segno di!30-30 Con la prima castiga