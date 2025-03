Oasport.it - LIVE Ankara-Trento, CEV Cup volley 2025 in DIRETTA: comincia la semifinale, ambiente rovente!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Diagonale al centro di Rychlicki.2-1 Out Sbertoli dai 9 metri.1-1 Pipe vincente di Lavia1-0 Palla fortuita di Emre.PRIMO SET16.59 STARTING SIX DI: Gaulberto, Michieletto, Sbertoli, Rychlicki, Lavia, Kozamernik, Laurenzano.16.57 Saluto delle due formazioni sul taraflex di gioco. “One team, one dream” il messaggio nella coreografia dei tifosi diper spingere lo Ziraat. Clima!16.55 Formazioni che stanno ultimando la fase di riscaldamento. Ultimi check e poi partirà un match che mette in palio l’undicesima finale continentale per Trentino.16.50 Si tratta della nona trasferta in Turchia nella storia di Trentino. L’ultimo dolce ricordo risale al 5 maggio 2024, la vittoria della Champions League, ad Antalya contro lo Jastrzebski.