Oasport.it - LIVE Ankara-Trento 2-1, CEV Cup volley 2025 in DIRETTA: è l’ora del quarto set, serve il tie-break per continuare a sperare!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 Palla aperta verso Lavia che gioca sulle mani del muro.5-2 A terra il pallone di Clevenot, da posto 4.4-2 Mani out vincente di Lavia.4-1 Murato Garcia da posto 2, bella chiusura di Anderson.3-1 Primo tempo di grinta e voglia di Flavio.TIME OUT3-0 Super muro di Ter Maat ai danni di Lavia.2-0 ACE di Yanipazar, distratto Trentino.Contesa per la caduta di Emre Savas che cade sulla caviglia di Michieletto. Caviglia girata e partita che, presumibilmente, termina qui per il numero 7 dello Ziraat.1-0 Che bel pallonetto di Ter Maat da seconda linea.SET2-1 Diagonale stretta di Garcia: ottima notizia per i ragazzi di Soli che tornano in pista!17-24 Primo tempo giù di Flavio, innescato da Sbertoli.17-23 In rete la battuta di Clevenot.