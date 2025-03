Oasport.it - LIVE Ankara-Trento 2-1, CEV Cup volley 2025 in DIRETTA: 13-10 serve una scossa per agguantare il tie-break!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-13 ACE A TUTTO BRACCIO DI GARCIA! Con coraggio al centro del campo.14-12 Sul nastro la battuta di Clevenot.14-11 Bomba da seconda linea di Clevenot.13-11 Errore al servizio di Yanipazar.TIME OUT13-10 Lavia si fa murare da Ter Maat, da posto 4.12-10 Muro di Emre Savas che nel frattempo è tornato in campo. Chiuura su Garcia.11-10 Diagonale a segno di Ter Maat che gestisce il colpo con poco stacco.10-10 Diagonale a terra di Michieletto, da zona 2 sopra il muro.10-9 Cambia profondità e traiettoria Bulbul, altro ace!9-9 Ace Bulbul, con l’aiuto del nastro.8-9 Pipe ben assestata da seconda linea di Clevenot.7-9 Pallonetto vincente di Michieletto.7-8 Botta parallela di Clevenot.TIME OUT6-8 Pipe in campo di Lavia!6-7 Out il primo tempo di Bulbul che non trova né mani, né campo!6-6 ANCORA SBERTOLI! ANCORA SU CLEVENOT!6-5 MURO SBERTOLI! Chiuso Clevenot da zona 4.