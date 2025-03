Oasport.it - LIVE Ankara-Trento 2-0, CEV Cup volley 2025 in DIRETTA: i turchi si prendono anche il secondo set, parte il terzo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Alto sulle mani del muro Lavia, senza troppa rincorsa su Ter Maat.2-2tempo forzato di Ter Maat, muro Lavia.2-1 Difesa di petto di Sbertoli out sulla fulminata di Clevenot.1-1 Diagonale stretta di Ter Maat. Tocca male a muro Lavia, rimasto solo.0-1 Pallonetto vincente di Garcia.SETGara complicatissima perche fatica a prendere le redini del match. Ora serve necessariamente portare la sfida al tie-break. Una vittoria da 3 punti deiestrometterebbe Michieletto e compagni dalla CEV Cup. Forza ragazzi!2-0 Primo tempo vincente di Bulbul.si prendeilparziale.24-23 Seconda a due mani a segno di Sbertoli.24-22 Diagonale fulminante di Ter Maat.23-22 Attacco vincente di Trentino. Ora tocca a Lavia in battuta.