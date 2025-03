Oasport.it - LIVE Ankara-Trento 2-0, CEV Cup volley 2025 in DIRETTA: 10-13 i ragazzi di Soli cercano la risalita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATIME OUT11-13 ACE in salto spin di Anderson.10-13 Secondo tempo a segno in diagonale da parte di Ter Maat.9-13 Forza la battuta Yanipazar.9-12 Anderson mette a terra il pallone in parallela sulla free ball.8-12 Alto sulle mani del muro: ilto colpo da zona 2 di Michieletto.8-11 Out il pallonetto di Garcia da posto 4: ottima idea che però non trova il campo!7-11 Tocco a muro disull’attacco di Anderson.6-11 Ripulisce a rete Michieletto su ricezione abbondante avversaria.6-10 Bomba di Garcia in parallela da seconda linea!6-9 Primo tempo di Bubul tra la mano di Michieletto e il muro di Flavio.TIME OUT5-9 Lunga la sbracciata di Ter Maat da posto 2.5-8 Out il primo tempo potentissimo di Bulbul.5-7 Invasione del libero turco Cagatay, un piede e la parte bassa del corpo dall’altro lato della rete.