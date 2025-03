Oasport.it - LIVE Ankara-Trento 1-0, CEV Cup volley 2025 in DIRETTA: scatta il secondo set, serve qualcosa di più!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-8 Gran punto di Ter Maat con traiettoria verso zona 6.10-8 Parallela a segno di Ter Maat.9-8 Diagonale stretta vincente di Garcia.9-7 Mani out Michieletto da posto 4.9-6 Punto vincente in primo tempo di Bulbul che sta volando: a muro e in attacco.8-6 Altro mani out Michieletto! Bene così!8-5 Mani out Michieletto da posto 4. Palla altissima giocata sulle mani del muro.8-4 Errore dai 9 metri di Lavia.7-4 Muro di Kozamernik sulla pipe di Anderson.7-3 Diagonale okay di Garcia Fernandez.7-2 Garcia Fernandez murato dal solito Bulbul sull’attacco da posto 2.TIME OUT6-2 Pesta la linea dei 3 metri Michieletto.5-2 Monster block di Bulbul sulla diagonale di Lavia da posto 4.4-2 Scappa anche il servizio di Garcia Fernandez.3-2 Out la salto spin di Anderson dai 9 metri.