Oasport.it - LIVE Ankara-Trento 1-0, CEV Cup volley 2025 in DIRETTA: primo set a favore dei padroni di casa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Clevenot trova il tocco a muro sull’attacco da zona 4.deve fare sicuramente di più per mettere in difficoltà idi.24-17 Palla quattro in secondo tempo vicino alla rete di Ter Maat, in no look.23-17tempo vincente di Flavio.23-16 Scavalca il muro con abilità Clevenot da posto 4.22-16 Out la diagonale stretta di Lavia da posto 4.in fuga.21-16 Sul nastro il servizio di Michieletto.20-16 Attacco da zona 2 di Michieletto.TIME OUT20-15 Muro punto subito da Lavia in pipe, dice no Savas.19-15tempo di Savas ben assestato. Fatica a metter giù palla Trentino.18-15 Mani out del solito Ter Maat, palla ben servita da Yanipazar da zona 6.TIME OUT17-15 ACE ANDERSON! Salto spin impossibile da trattenere per Laurenzano.