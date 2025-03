Oasport.it - LIVE Ankara-Trento 1-0, CEV Cup volley 2025 in DIRETTA: 14-11 gara complicatissima sinora

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-20 In pipe da seconda linea, Michieletto!20-19 A terra l’attacco vincente di Anderson da posto 4.19-19 Errore in battuta di Bulbul.19-18 Out il primo tempo di Flavio: pallone alto dritto per dritto!18-18 Finta l’attacco e va in pallonetto Bulbul.17-18 Forza e spara out Ter Maat, da posto 2.17-17 Pallone piazzato out da Clevenot.17-16 Contrattacco di Bulbul in primo tempo sulla free ball offerta dacol salvataggio di Sbertoli.TIME OUT16-16 MUROO di Flavio su Clevenot!16-15 Evapora il servizio di Ter Maat.16-14 Diagonale okay di Clevenot.15-14 Out il servizio di.15-13 Clevenot non sbaglia da zona 4.14-13 ACEEE importantissimo di Garcia!14-12 Out il pallone servito da Anderson.14-11 Gioca sulle mani del muro Clevenot, con grande esperienza dopo un lungo rally.