Iltempo.it - Littizzetto, la comica da salotto che insulta i militari: miseria culturale travestita da trasgressione

Leggi su Iltempo.it

Luciana, una delle regine della nostra satira, ci ha regalato l'ennesima uscita infelice. Con la sua irresistibile voglia di sentirsi ribelle (strapagata e con la solita aria di superiorità moralista) ha pensato bene di liquidare i nostriin un suo intervento tv da Fabio Fazio con un'affermazione che lascia poco spazio all'interpretazione: “Fanno cagarissimo a combattere”. E il bello è che questa sarebbe la satira raffinata che ci viene spacciata come intelligente. C'è un confine tra l'ironia e l'offesa, elo ha abbondantemente superato. Perché qui non si tratta di criticare le guerre in sé – cosa legittima e anche condivisibile – ma di denigrare chi porta una divisa, chi rappresenta lo Stato, chi mette la propria vita a rischio per missioni di pace, protezione civile, soccorso umanitario e, quando necessario, difesa della nazione.