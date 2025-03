Thesocialpost.it - Lite furiosa tra Orsini e Boschi, Bianca Berlinguer perde la pazienza: “Basta, vi chiedo rispetto”

Leggi su Thesocialpost.it

Tensione alle stelle durante la puntata di martedì 18 marzo di È sempre Carta. Il programma condotto daè stato teatro di un acceso scontro tra Alessandroe Maria Elena, protagonisti di un dibattito infuocato sul tema del riarmo europeo. La discussione è degenerata rapidamente, costringendo la conduttrice a intervenire più volte per riportare l’ordine in studio.Leggi anche:intervistato da Formigli a Piazzapulita: “L’Unione europea è spacciata”Botta e risposta infuocato sul riarmoIl confronto tra il professore di Sociologia e la deputata di Italia Viva ha presto preso una piega particolarmente accesa. Dopo un iniziale scambio di opinioni, i due hanno iniziato a accusarsi reciprocamente, aumentando i toni al punto da mettere in difficoltà la conduttrice.