L’Italia perde Retegui Spalletti pesca dalla Roma per sostituirlo | Baldanzi allertato

La giornata di oggi 19 marzo è di vigilia per. In questa sosta per le Nazionali, infatti, gli Azzurri torneranno in campo contro la Germania, nel doppio confronto valido per i quarti di finale di Nations League. Due partite estremamente delicate, contro un cliente che ha dato prova di essersi rialzato dopo anni difficili. La Selezione Tricolore desidera proseguire la sua avventura nella competizione, raggiungendo una definitiva compattezza di gruppo dopo un Europeo complicato. Lucianodeve già fare i conti, però, con il nodo centravanti, con Mateoche è tornato a Bergamo a causa di un affaticamento muscolare.Nella conferenza stampa di avvicinamento alla sfida con i tedeschi, il coach di Certaldo ha parlato del possibile sostituto dell’attaccante dell’Atalanta, soffermandosi anche sulla candidatura di Tommasodella: “Abbiamo rimandato a casa Mateo perché non ce l’avrebbe fatta ma si spera che recuperi per il prossimo incontro di campionato con la Dea.