L’Italia a Nanchino per sognare Il DT La Torre | Questa Nazionale è una fotografia dello stato attuale del nostro movimento

Apeldoorn ormai è alle spalle, mentre nel mirino c’è. La spedizione dell’atletica leggera azzurra è sbarcata in Cina, dove da venerdì a domenica andranno in scena i Mondiali indoor 2025. Oltre diciotto ore di viaggio, con scalo a Pechino, per raggiungere il Nanjing Fengda International Hotel, la struttura che ospita gli azzurri a poche centinaia di metri dal Cube di, l’impianto scelto per la competizione iridata.IL PROGRAMMA E GLI ORARILa: “Ci sono protagonisti di assoluto livello””Non abbiamo neanche fatto in tempo a disfare le valigie di Apeldoorn che ci confrontiamo di nuovo in un contesto ancora più elevato e qualificato – commenta il direttore tecnico Antonio La– E di nuovoè unadel: ci sono protagonisti di assoluto livello, già affermati, ma anche i giovani, vedi Lando, Lazzaro, Pieroni, Bandaogo, che vogliono mettere un altro tassello nella loro formazione.