L’Inter parteciperà alla Infinity League | cos’è quando e dove vederla

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il 22 marzo 2025,scenderà in campo per la seconda edizione della, il torneo innovativo organizzato da DAZN, che unisce calcio e intrattenimento in un’esperienza senza precedenti. L’evento si terrà al BMW Park di Monaco di Baviera e vedrà la partecipazione di Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Juventus, oltre ai nerazzurri.porterà in campo la propria storia e il suo DNA vincente, con una squadra composta da legend del Club, giovani talenti e creator digitali, sia maschili che femminili, che si sfideranno in partite da 20 minuti. Il torneo rappresenta un’opportunità unica per coinvolgere la community nerazzurra attraverso un’esperienza di fan engagement innovativa, sfruttando tecnologie all’avanguardia e l’energia del pubblico.Un torneo rivoluzionarioLanon è un semplice torneo, ma un evento che ridefinisce il concetto di sport e spettacolo.