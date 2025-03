Ilfattoquotidiano.it - L’iniziativa Kallas è già un flop dopo due giorni: mancano i “volenterosi” per altre armi a Kiev, così il piano passa da 40 a 5 miliardi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

si è trasformata in poche ore in unbasato su un’idea di Europa che, a questo punto, sembra avere lei e pochi altri: un’Europa pronta a tutto, anche a spendere i soldi che non ha, pur di inviareall’Ucraina, in piena ebbrezza da Si vis pacem, para bellum. E invece tra le cancellerie europee,l’ok forzato alda 800Rearm Europe spinto da Ursula von der Leyen, in molti ormai sembrano aver detto ‘basta’ alla deriva bellicista delle due leader di Bruxelles., appena duela presentazione in occasione del Consiglio Affari Esteri di lunedì, il suoda 40di rifornimenti militari extra aè stato ridimensionato da un massimo di 40ad appena 5.“Ci stiamo lavorando, su scala ridotta, ascoltando le preoccupazioni dei diversi Paesi”, ha ammessoparlando alla stampa.