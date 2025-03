Lettera43.it - L’incontrollabile tafazzismo di Labriola, l’energia di Enrico Letta e lo spot Mediaset per la Festa del papà: le pillole del giorno

Ma si è mai visto l’oste che dichiara apertamente che il suo vino è una ciofeca? E quello che ha fatto Pietrointervenendo un paio di giorni fa alla Luiss alla presentazione del libro di Franco Bassanini e Antonio Perucci sul futuro delle tlc. Il settore è «un malato allo stadio terminale, ne stiamo discutendo da tempo, siamo un settore che brucia cassa, e non è che la bruciamo da poco, oggi ho difficoltà ad andare all’estero e a trovare investitori che mettano soldi», ha detto con toni apocalittici l’ad di Tim i cui due ultimi piani industriali sono stati sonoramente bocciati dal mercato. Una doccia gelata a grandi e piccoli azionisti dell’ex monopolista dei telefoni, che infatti sulle sue parole hanno visto il titolo scendere in Borsa. E questo dopo che un upgrade di Banca Barclays lo aveva in precedenza spinto a valori che non vedeva da tempo.