Anteprima24.it - Libera, Giornata Nazionale della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Tempo di lettura: 3 minutiRiempie davvero il cuore registrare nel nostro territorio tanta passione civica ed educativa che caratterizzerà il 21 Marzo 2025:in. Una passione che trova le sue radici in una, collettiva, plurale, diffusa, condivisa. In una parola: viva.Nei mesi scorsi una grande mobilitazione educativa è stata caratterizzata da molteplici incontri nelle scuole e, parallelamente, il coinvolgimento di associazioni ed organizzazioni che hanno fortemente contribuito e arricchito il percorso di avvicinamento al 21 marzo con attività di rigenerazione urbana, con la bellezza dell’arte e la profonditàspiritualità.Siamo pronti ad accogliere la primaveracoscienze. In Città ed in provincia, saranno tanti i luoghi ed i momenti per celebrare la solenne lettura degli oltre mille nomi che scandiranno il tempo del 21 Marzo.