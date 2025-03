Lanazione.it - Lezioni green . Tutti i segreti di piante e fiori

Leggi su Lanazione.it

Rendere i giardini, balconi e terrazzi dei luoghi incantanti, avere piccole giungle da salotto e scoprire idellee dei, si può con le serate di ‘Aspettando VerdeMura 2025’ – gli incontri on line gratuiti (webinar) del mercoledì alle ore 21, che ci accompagneranno insieme agli esperti di settore, verso la nuova edizione della magnifica mostra lucchese dedicato al giardinaggio e al vivere all’aria aperta, VerdeMura venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile 2025. Prosegue con successo l’esperienza dei webinar gratuiti con i testimoni d’eccezione dal mondo verde italiano, per imparare i trucchi e sviluppare il pollice verde. L’iscrizione è gratuita, e basta inviare una mail a: [email protected] , specificando la data dell’incontro a cui si vuole partecipare. Arriverà una mail di risposta con l’invito per collegarsi on line.