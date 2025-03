Agi.it - L'ex calciatore Delibasic è morto per un tumore al cervello

AGI - Andrija, exmontenegrino noto per le sue esperienze in squadre come Mallorca, Real Sociedad, Hércules e Rayo Vallecano, è deceduto all'età di 43 anni a causa di uncerebrale diagnosticato nel 2023. ?Nato a Nikši? nel 1981,iniziò la sua carriera nel Partizan Belgrado, dove vinse due campionati nazionali e una coppa. Successivamente, si trasferì in Spagna dove giocò gran parte della sua carriera. Durante la stagione 2009-2010, fu determinante nell'aiutare l'Hércules a raggiungere la promozione in Primera División, segnando 11 gol. ? A livello internazionale,collezionò 21 presenze con la nazionale del Montenegro, segnando 6 gol. Dopo il ritiro nel 2015, intraprese la carriera di allenatore, lavorando come assistente nel Partizan e nel Budu?nost, e successivamente come tecnico principale del Mornar dal 2021 al 2023.