L' ex Br Bertulazzi resta un rifugiato

22.10 La Camera di Cassazione federale dell' Argentina ha accolto un nuovo ricorso dell'ex Br, Leonardo, ribadendo la validità del suo status di "". E' quanto si legge nella sentenza in possesso dell'Ansa, firmata dai giudici Slokar e Ledesma con la dissidenza del giudice Yacobucci. In fuga dal 1980,, 74 anni,è ai domiciliari:27 anni per il sequestro di Pietro Costa nel 1977 e banda armata Ora la Corte si dovrà pronunciare sulla richiesta dell'Italia sull'estradizione Intanto, ha "recuperato la libertà".