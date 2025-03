Formiche.net - L’Europa deve reggersi sulle proprie gambe. Popescu analizza il Libro Bianco

Leggi su Formiche.net

La Commissione europea pubblica il nuovosulla difesa, un documento che si propone di delineare una visione strategica per costruire un sistema difensivo europeo più integrato ed efficiente. Una mossa che arriva in un momento di forte incertezza per la sicurezza continentale e che, secondo Nicu– distinguished policy fellow presso l’European Council on Foreign Relations ed ex ministro degli Esteri e vicepremier moldavo – non può essere più rimandata.Secondo, “in gran parte delè diffusa la convinzione che la Russia non rappresenti una minaccia militare diretta ai propri Paesi e allesocietà”. Ma, avverte, “il concentrarsi esclusivamente su minacce militari convenzionali fa perdere di vista un pericolo molto più insidioso, che riguarda non solo i Baltici ma l’intero continente”.