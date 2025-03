Iodonna.it - L'étoile della Scala si trasforma in un’opera d’arte vivente

Leggi su Iodonna.it

Una notte nel museo, ma con l’eleganza e la potenza del movimento: Roberto Bolle si è esibito tra i capolavori di Caravaggio nella straordinaria cornice di Palazzo Barberini a Roma. Un connubio tra arte e danza, immortalato in immagini suggestive che sembrano fondere il corpo del ballerino con le pennellate immortali del pittore. Questo evento segna l’inizio di due progetti importanti per l’: il ritorno in televisione con la seconda edizione di Viva la Danza e il debutto in Italia dell’opera Caravaggio di Mauro Bigonzetti, in scena a maggio a Firenze e Milano. Roberto Bolle e gli ospitiquarta edizione di “Danza con me” guarda le foto Roberto Bolle, la magiadanza tra le opere di CaravaggioLe immagini, catturate nel silenzionotte tra le sale del museo, mostrano Roberto Bolle mentre danza davanti a 22 opere di Caravaggio, in un gioco di luci e ombre che richiama il drammatico chiaroscuro del maestro del Seicento.