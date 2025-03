It.insideover.com - L’eterno ritorno del Ku Klux Klan

Stati Uniti, AD 2025. Nel buio della storia, un’ombra riemerge: è il Ku, simbolo di odio e intolleranza, che sembra aver trovato nuovi spazi per respirare. Anzi, a rifletter bene, la follia razzista di esimi cittadini americani incappucciati non ha mai conosciuto interruzione, se non qualche sopimento momentaneo. Ildel KKK in Kentucky, Ohio e IndianaQuestoè particolarmente evidente nelle aree settentrionali del Kentucky, Ohio e Indiana. Ad esempio, a Maysville, Kentucky, una fazione conosciuta come i Trinity White Knights è particolarmente attiva al momento, distribuendo volantini pieni di odio e causando agitazione nelle comunità locali. Proprio qui, sotto le assi del pavimento di un grande edificio bianco, gli schiavi afroamericani che intraprendevano la difficile e segreta fuga dal sud si sarebbero nascosti per l’ultima volta.