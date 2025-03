Ilgiorno.it - Leoncavallo, l’ufficiale giudiziario si presenta in via Watteau e se ne va: sfuma il 131esimo tentativo di sfratto

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 19 marzo 2025 – Tutto come da copione. E del resto le premesse parlavano chiaro. Per la centotrentunesima volta in vent’anni, alle 10.30 del 19 marzo 2025, l'ufficialesi èto alla porta delcon gli emissari della proprietà, ha preso atto dell'impossibilità di procedere allodel centro sociale e se n'è andato dall'ex cartiera di Greco, dov'era in corso un presidio con 200 persone. Tutto rimandato al 15 maggio. In uno scenario completamente cambiato rispetto al recente passato. Sì, perché lunedì l'associazione Mamme antifasciste del Leonka hato al Comune una manifestazione d'interesse per l'immobile di proprietà dell'amministrazione in via San Dionigi 117. Ruggiero MILANO 20 Gen 1994 - SGOMBERO CENTRO SOCIALEDI VIAp.