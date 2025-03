Ilfoglio.it - L'ennesima delusione di Mariella in Un posto al sole

Una chiacchierata con la nonna farà riprendere Rossella dal suo timore di incontrare il papà, sentendosi in colpa per ciò che è accaduto. L’abbraccio tra Guido esi conclude con le scuse di lui che ammette di essersi fatto prendere dallo sconforto per l’amico. Ma per lei invece è un’illusione. Ne parlerà con Serena, che facilmente ne smonterà tutte le fantasie: il tuo matrimonio è un capitolo chiuso, meglio che ci metti una croce sopra e vai avanti per la tua vita aprendoti a nuove esperienze. Nel frattempo ritorna magicamente la crisi dei cantieri dovuta allo scandalo dell’incendio. Ferri ha i fornitori alle calcagna e ha bisogno di chiedere un prestito (tutti i bilioni sono magicamente scomparsi). E ovviamente a chi si rivolge? A Gagliotti, l’ultimo amico rimasto. Che però a sua volta rischia di perdere l’azienda di famiglia da quando il padre è tornato in pista.