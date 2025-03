Ilgiorno.it - L’emergenza lavoro. I timori del sindacato: "Vertenze in aumento e il mercato fa paura"

In peggioramento la condizione dei lavoratori e delle lavoratrici a Monza e Brianza. Non lascia nessun margine a interpretazioni il report 2024 delle attività dell’Ufficiodi Cisl Monza Brianza Lecco, presentato ieri alla sede deldi via Dante a Monza. Innanzitutto è aumentato il numero dellestesse. Se nel 2023 erano state 812, nel 2024 se ne sono registrate 1.016, circa il +20% (con uncostante dal 2020 a oggi). Un incremento che coincide, per entità percentuale, con l’delle quote recuperate per conto dei lavoratori, cresciuto del +18% e attestatosi alla significativa cifra di 6.538.281 euro (di cui 4.358.854 in provincia di Monza Brianza e 2.179.427 in provincia di Lecco). Nel 2024 l’Ufficiodi Cisl Monza Brianza Lecco ha assistito un totale di 3.