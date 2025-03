L’elite del nuoto europeo alle Camalich per il ‘Trofeo Città di Livorno’

Leggi su Corrieretoscano.it

LIVORNO – Oltre 10 le regioni italiane rappresentate e circa 450 gli atleti in gara, per una manifestazione ad alto impatto emotivo.L’élite delitaliano accompagnata da una delegazione elvetica, austriaca e francese, venerdì 21 e sabato 22 marzo fa capolinea al Centro Federaledi Livorno per il primo Trofeo stracittadino firmato Federazione Italiana.Una festa nella festa con vista mondiali di Singapore 2025 che celebra il primo anno di attività del centro tecnico federale labronico, alla presenza di tutti i big della nazionale italiana di Cesare Butini e molte stelle nascenti del panorama internazionale alla ricerca del tempo utile per i mondiali asiatici del prossimo luglio.Saranno presenti all’appuntamento gli atleti Martinenghi, Quadarella, Pilato, Curtis, Zazzeri, Deplano, Miressi, Cocconcelli, Conte Bonin, Megli, Di Pietro, Dotto, Franceschi, Fangio, Detti, Lamberti, Frigo, Biagiotti, le sorelle Cesarano, Noe Ponte.