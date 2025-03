Ilrestodelcarlino.it - L’ecografo intelligente arriva in reparto

Fano, 19 marzo 2025 – Profilglass ha donato all’Ast provinciale un ecografo dotato di intelligenza artificiale e un telescopio per i reparti dell’ospedale Santa Croce. “Ringraziamo Profilglass per il gesto di generosità – ha dichiarato il direttore generale Alberto Carelli –. Questa donazione ci consentirà di migliorare la qualità dei servizi offerti ai pazienti, dotando i reparti di attrezzature all’avanguardia. È un segno tangibile di come la collaborazione tra il mondo imprenditoriale e il sistema sanitario possa portare benefici concreti alla comunità”. “Si tratta di un ecografo – fanno sapere dall’Ast – destinato alla Unità operativa complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva che affiancherà un’apparecchiatura già esistente e permetterà di aumentare le ecografie. Il dispositivo offre immagini di altissima qualità ideali per la valutazione delle patologie epatiche e di strumenti avanzati per l’analisi della steatosi epatica.