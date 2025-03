Ilgiorno.it - Lecco, 75enne perde la vita sul Magnodeno: un volo di 30 metri in un dirupo non gli ha lasciato scampo

Erve (), 19 marzo 2025 – Un’altra sciagura sulle montagne del Lecchese. Ancora un’escursione che volge in tragedia. È successo oggi intorno all’una e mezza del pomeriggio sul Resegone, nella zona del Comune di Erve. Vittima un uomo di 75 anni, che approfittando della bella giornata di sole ha deciso di raggiungere il sentiero che dalla cima del, la montagna che domina, a 1.250d’altezza, conduce a Erve. Poi, la tragica fatalità: l’uomo è precipitato per circa trenta. Scattato l'allarme, è intervenuto l'elisoccorso con gli uomini del soccorso alpino ma per l'anziano ormai non c'era più nulla da fare. La caduta è stata fatale.