Lecce-Roma Ranieri disegna il suo scacchiere | occhio a Soulé

La sosta Nazionali sta aiutando laa ricaricare le pile, in vista di un finale di stagione complesso. I giallorossi si sono lasciati alle spalle la vittoria per 1-0 con il Cagliari e desiderano rimanere su questa scia, in un inizio di 2025 da urlo. La squadra vuole raggiungere il 4° posto in classifica, che dista solo quattro punti. Il sogno sta diventando sempre di più in realtà ma serve dare ancor di più, al rientro dalla pausa. I capitolini stanno già iniziando a preparare la prossima gara con il, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare.Claudioè consapevole che i salentini non vadano sottovalutati e che ci sia da sudare anche in questa trasferta, per mettere in cascina 3 punti di estrema importanza. Il coach di Testaccio starebbe delineando loda utilizzare per mettere al tappeto i pugliesi, con Paulo Dybala che dovrebbe mancare e che potrebbe essere sostituito da Matias