Lecce-Roma Micarelli | Giampaolo fuoriclasse hombre vertical

Da Camerino (Macerata) a: mister Fabiogrande protagonista. “Di questo calcio mi stupisce la potenza che sprigiona dal punto di vista emotivo. Questo a distanza di circa 160 anni, da quando si è cominciato a giocare in maniera organizzata, in forma moderna. Mi stupisce anche quella potenza che demolisce barriere sociali, geografiche, di razza, di religione. Insomma, il calcio rappresenta al meglio uno sport che riesce, che sa emozionare“. Parola di mister Fabio, allenatore molto preparato e competente che non ha bisogno di lunghe presentazioni. Nato il 7 marzo 1965 a Camerino, nelle Marche, una carriera importante come vice allenatore e collaboratore tecnico al fianco di Marcoin diversi club del Bel Paese. Tra essi Milan, Torino, Cagliari e Sampdoria. Attualmente è collaboratore tecnico di Misteral, in Serie A.